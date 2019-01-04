2019-01-04T12:35:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в Рождество закроют проезд на участке Б. Садовой

А общественный транспорт в ночь с 6 на 7 января будет ходить до трех часов
Александр СТЕПАНОВ
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На Рождество запланирован целый ряд интересных программ. Фото: пресс-служба горадминистрации.На Рождество запланирован целый ряд интересных программ. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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В преддверии Рождества в южной столице с 14.00 6 января начнет действовать ограничение для движения транспорта по главной улице города — Большой Садовой, от пер. Семашко до пр. Буденновского, и продлится до часу ночи.

То же самое будет и 7-го числа — только с двух дня до десять вечера.

Дело в том, что как раз в это время у входа в парк Горького будут проходить праздничные программы — там и концерт, и шествие Дедов Морозов, и викторины, и прочие развлечения.

Соответственно, изменится и схема движения автобусов: все маршруты, которые проходят через этот участок Б. Садовой, будут объезжать его по ул. Московской. Троллейбус №1 отправится по 5-му маршруту, а №№2 и 22 - по ул. Красноармейской и пр. Шолохова.

Вместе с тем, сообщает «Ростовский городской транспорт», работа автобусов будет продлена до трех часов ночи.

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