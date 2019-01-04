2019-01-04T15:06:44+03:00
Происшествия

В Ростовской области 33-летний ловкач обманул компаньона на 40 тысяч рублей

Взяв деньги на открытие совместного бизнеса, он просто исчез с ними
Александр СТЕПАНОВ
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В бизнесе, еще раз подтвердил этот случай, не всегда следует верить компаньонам на слово.В бизнесе, еще раз подтвердил этот случай, не всегда следует верить компаньонам на слово.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Потерей 40 тысяч рублей обернулась для жителя Волгодонска попытка начать бизнес с давним приятелем, сумевшим убедить его в том, что на эти деньги, добавив еще немного, можно вполне успешно сделать прибыльным торговый павильон по продаже всякой всячины.

- Взяв у компаньона искомую сумму, тот попросту исчез — перестал выходить на связь, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - А деньги, как потом выяснилось, предприимчивый гражданин потратил на собственные нужды.

Впрочем, особой пользы эта «разводка» ловкачу не принесла: вскоре его нашли и задержали оперативники местного угрозыска.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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