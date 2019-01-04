В Ростове-на-Дону BMW X5 после столкновения с Ford Focus протаранил продуктовый ларек

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:39:38+03:00

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ДТП с участием двух иномарок произошло в южной столице на пересечении ул. Текучева и пер. Доломановского в пятницу, 4 января.

- По предварительным данным, Ford Focus, двигаясь на Доломановскому и завершая проезд перекрестке уже на загоревшийся на красный, врезался в ехавший по Текучева внедорожник BMW X5, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в экстренных службах Ростовской области. - К счастью, никто не пострадал.

От удара BMW отбросило на продуктовый ларек: он протаранил дверь павильона. В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели ГИБДД.