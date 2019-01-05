2019-01-05T00:27:17+03:00
Общество

Водителя ростовского автобуса уличили в просмотре эротического фильма за рулем

Шофер смотрел видео 18+ во время поездки
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое в городском автобусе № 75, который возит людей из центра города в торговый центр "Мегамаг". Один из пассажиров данного маршрута заснял, как у водитель во время поездки смотри видео на своем смартфоне, да не просто смешной ролик с "Ютуба", а фильм довольно-таки взрослого содержания.

- Просто водитель маршрутки. Просто за рулем. Просто смотрит порнушку, - написал очевидец.

Часть комментаторов восприняла данный инцидент с юмором. Мол, водители автобусов - тоже люди, им тоже иногда нужно расслабляться. Некоторые даже поблагодарили шофера за то, что он не стал еще и ублажать себя в общественном месте.

- Снимает стресс от неадекватных пассажиров, - прокомментировал пользователь Александр.

Правда, некоторые ростовчане усомнились, что в телефоне водителя крутилось именно кино для взрослых. Люди предположили, что это мог быть эпизод сериала "Игра престолов" или какой-нибудь попсовый клип, где тоже эротики немало.

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