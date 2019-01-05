2019-01-05T00:49:29+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону дорожники снова кладут асфальт в снег

Горожане возмущены подобными ремонтными работами
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанин выложил в социальную сеть фотографию ремонта дороги по адресу: проспект Космонавтов, 8/2. На ней видно, как рабочие положили свежий асфальт, когда вокруг снег и грязь. Напомним, о подобных инцидентах горожане регулярно сообщают в Интернете, протестуя против подобного латания ям, так как оно, по мнению обывателей, неэффективно.

- Ничего не меняется в нашем городе, - написал автор снимка.

Множество комментаторов поддержало его негатив, но не все.

- Вот сейчас дождь и снег, ям полно по городу - сколько дисков за праздники полегло! И что вы предлагаете, дождаться лета, когда дорог совсем не останется? - спросил у недовольных ростовчанин Дмитрий. - А вот то, что делают некачественно, - это факт.

Добавим, ранее городские чиновники оправдывали ремонт дорог в снег и дождь тем, что современные технологии укладки асфальта позволяют игнорировать неблагоприятные погодные условия. Но затем градоначальник Виталий Кушнарев высказался против подобных работ.

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