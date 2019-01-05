"Боже, дай мне такие же формы": поклонницы восхитились грудью Виктории Лопыревой

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол Чемпионата мира по футболу 2018, модель и телеведущая, известная ростовчанка Виктория Лопырева на последних снимках в Instagram старается не показывать округлившийся животик и все чаще публикует фото своего бюста. Но и на них есть на что посмотреть. Грудь беременной красавицы увеличилась, что уже успели отметить поклонники. На снимке, выложенном 4 января, это особенно заметно. Подписчики буквально завалили Викторию восхищенными комментариями.

- Боже, дай мне такие же формы! - написала тезка Лопыревой из Одессы.

- Грудь все больше и больше, - удивилась подписчица Ксения.

- Женщина, что ждет ребёнка, прекраснее всех взятых в мире, - прокомментировала пользовательница Instagram из Испании.

lopyrevavika Kissed by you V

- Сверкающая львица! Сияй на радость всему миру. Вика, здоровья тебе. Ты сейчас очаровательно прекрасна, - пожелала блогер Вероника.

Напомним, что имя отца ребенка Виктория держит в тайне. Ранее на ее руку и сердце претендовал сам Николай Басков, но позже звездная пара призналась прессе, что они просто друзья.