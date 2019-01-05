Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала жуткое фото своих израненных рук

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:31:38+03:00

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После ЧП на Новый год известная ростовчанка Татьяна Котова сделала большой пост в Instagram о правильном использовании бенгальских огней. Напомним, "Мисс Россия 2006" и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" обожгла руки некачественными бенгальскими свечами. Утром, 1 января, она сняла видео, на котором было видно, что на пальцах красавицы имеются большие волдыри. Сейчас же Татьяна выложила фото, снятое уже после того, как волдыри лопнули, и сразу предупредила, что это зрелище не для слабонервных.

- Держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было, но лучше так, чем то, что случилось со мной, - дает советы пострадавшая певица. - Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. Еще оказалось, важно замечать знаки: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить - это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности.

kottova Осторожно горим. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника. Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности

Ранее Котова зареклась зажигать бенгальские огни даже на праздник. Сейчас вместо того, чтобы весело проводить время, красавица озабочена восстановлением кожи рук.