Круизный теплоход может связать Ростов-на-Дону с портами Крыма

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:48:05+03:00

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В Крыму рассматривают возможность организации пассажирских перевозок между полуостровом и ближайшими портами России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

Ранее было открыто круизное сообщение с городом Сочи и Новороссийском. Сейчас ведутся переговоры о создании подобных маршрутов с Анапой. Также крымским чиновникам поступило предложение от судоходной компании об открытии пассажирских и туристических линий "Ростов-на-Дону - Керчь - Тамань". Минтранс республики создал рабочую группу по рассмотрению возможных вариантов реализации данных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году будет запущен поезд из Ростова в Крым. Это станет возможным после того, как запустят железнодорожную часть моста через Керченский пролив.