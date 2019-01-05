В Ростовской области поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 5 января, в Ростовской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, около 1:00 водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на рельсы в границах станции Куберле (Орловский район, поселок Красноармейский) перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

ДТП не повлияло на график движения поездов, заверили в руководстве железной дороги.

Напомним, вчера в Ростове-на-Дону внедорожник BMW X5 после столкновения с автомобилем Ford Focus протаранил продуктовый ларек. Предварительно, обошлось без пострадавших.