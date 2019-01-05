В Ростове-на-Дону фонарный столб упал на дорогу
Похоже, что причиной ЧП стала автомобильная авария
Фото с места ЧП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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В социальной сети появилась фотография с места ЧП, которое произошло ночью, 5 января, в Ростове-на-Дону.
- Упал столб на кольце Доватора/Мадояна. Будьте осторожны, - сообщил очевидец.
На снимке видно, что уличный фонарь рухнул на дорогу вместе с проводами. Комментаторы тут же предположили, что он не сам упал, а ему "помогли". Судя по следам на снегу, некий автомобиль врезался в бетонный столб и, очевидно, скрылся с места аварии.
По состоянию на утро, 5 января, севрис "Яндекс.Карты" не фиксирует пробок на данном кольце и ближайших улицах.