2019-01-05T13:14:16+03:00
Общество

Талантище: ростовчанка слепила беременного снеговика

Жители донской столицы умеют удивлять своими снежными скульптурами
Илья БОГОМОЛОВ
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Беременный снеговик Дарины Каменской.Беременный снеговик Дарины Каменской.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители ростовской Левенцовки продолжают радовать всех вокруг талантливыми скульптурами из снега. Одна из них - фотограф и художник Дарина Каменская - вылепила (правда, в Новошахтинске) беременную женщину. Снеговик получился настолько "живым", что, когда девушка выложила его фотографии с социальные сети, работа поразила многих людей.

- Какая красота! Талантище! - написали соседи Дарины в комментариях под снимками.

Напомним, Левенцовка давно славится своим таинственным мастером, который делает из снега настоящие произведения искусства. Чего только стоила танцующая пара, сделанная ко Дню святого Валентина в прошлом году. А ранее в микрорайоне появлялись "мужчина с телефоном" и "волк с красной шапочкой" - тоже очень впечатляющие.

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