Талантище: ростовчанка слепила беременного снеговика

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:14:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители ростовской Левенцовки продолжают радовать всех вокруг талантливыми скульптурами из снега. Одна из них - фотограф и художник Дарина Каменская - вылепила (правда, в Новошахтинске) беременную женщину. Снеговик получился настолько "живым", что, когда девушка выложила его фотографии с социальные сети, работа поразила многих людей.

- Какая красота! Талантище! - написали соседи Дарины в комментариях под снимками.

Напомним, Левенцовка давно славится своим таинственным мастером, который делает из снега настоящие произведения искусства. Чего только стоила танцующая пара, сделанная ко Дню святого Валентина в прошлом году. А ранее в микрорайоне появлялись "мужчина с телефоном" и "волк с красной шапочкой" - тоже очень впечатляющие.