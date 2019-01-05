2019-01-05T13:28:35+03:00
Общество

Ростовчан приглашают на бесплатные киносеансы и экскурсии

Провести время с пользой на новогодних каникулах предлагает мультимедийный парк «Россия - Моя история»
Илья БОГОМОЛОВ
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Парк «Россия - моя история» приглашает ростовчан.Парк «Россия - моя история» приглашает ростовчан.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Ростовский мультимедийный парк «Россия - Моя история» приглашает жителей города и области в гости. Там до 13 января в 12, 14 и 17 часов в конференц-зале будут показывать на большом экране мультфильмы и старые добрые советские фильмы: «Карнавальная ночь», «Мы из джаза», «Зигзаг удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Операция Ы» и другие шедевры. Между киносеансами гостей ждут новогодние экскурсии. С 10:00 до 12:00 вход на экспозиции исторического парка бесплатный (7 января – выходной день).

- Парк ежедневно посещают и ребята, отдыхающие на зимних каникулах в дневных пришкольных лагерях. Постоянно меняющиеся красочные изображения на интерактивных досках позволяют увидеть объективную картину истории нашей страны со всеми ее проблемами, победами и достижениями, - передает пресс-служба мэрии Ростова.

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