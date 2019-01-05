2019-01-05T16:20:25+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону сгорел частный дом

Обошлось без пострадавших
Илья БОГОМОЛОВ
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Помните, что от соблюдений правил пожарной безопасности зависит ваша жизнь и сохранность имущества.Помните, что от соблюдений правил пожарной безопасности зависит ваша жизнь и сохранность имущества.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Донские спасатели сообщили о новых пожарах, произошедших в регионе, несмотря на многочисленные предупреждения от сотрудников МЧС.

4 января в 4:23 в Ростове в переулке Красных Зорь загорелся одноэтажный частный дом. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров, на тушение ушло полтора часа. На место выезжали пять автоцистерн. К счастью, обошлось без пострадавших.

Не сообщается о жертвах и в еще одном пожаре. Вечером того же дня горела квартира в пятиэтажке на улице Мечникова. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что гарью пахло за полкилометра, но спасатели быстро потушили огонь. Судя по фото с места происшествия, жилплощадь на пятом этаже значительно пострадала. Жильцам дома пришлось эвакуироваться и ждать на холоде, пока спасатели завершат свою работу.

Фото с места ЧП на улице Мечникова из группы ВК "Ростов Главный".

Фото с места ЧП на улице Мечникова из группы ВК "Ростов Главный".

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