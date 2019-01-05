"Мусорный аншлаг" наблюдается во многих дворах Ростова-на-Дону

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:32:24+03:00

Мусорная, как в свое время и транспортная, реформа начинается со скрипом

Изменить размер текста: A A

Ростовская журналистка Мария Гиченко пожаловалась в социальных сетях на "мусорный аншлаг" в жилом дворе по бульвару Комарова, 4.

- Мусор не вывозят с Нового года. Скоро крысы начнут бегать, - пишет женщина.

Напомним, что с началом 2019 года в Ростовской области стала работать новая схема утилизации твердых бытовых отходов. Вот только простые горожане пока видят лишь горы мусора в дворовых контейнерах, которые никто не вывозит.

Накануне рабочая группа администрации Ростова под руководством заместителя градоначальника по ЖКХ Владимира Сакеллариуса провела рейд по всем районам города, организованный после многочисленных жалоб граждан. Чиновник подчеркнул, что недобросовестные компании, которые несвоевременно убирают мусор, будут наказаны, вплоть до расторжения контракта.

Добавим, в праздничные дни в Ростовской области работает единый колл-центр региональных операторов по вывозу мусора. С 7 утра и до 8 вечера можно жаловаться на "горячую линию" по телефону: 8-800-707-05-08.