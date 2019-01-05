Женская дружба: под Азовом дама украла сумочку у подруги, у которой гостила

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:36:42+03:00

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В Азовском районе полицейские задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в краже. При этом, как оказалось, воровка и ее жертва были подругами. Первая приехала ко второй погостить, а, собираясь уезжать, прихватила у товарки сумочку, в которой находились деньги и телефон. Обнаружив пропажу, потерпевшая тут же написала заявление в полицию. Стражи порядка быстро разобрались, куда исчезло добро.

- Стоимость ущерба составила более 16 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Похищенные вещи уже возвращены законной владелице. А вот подорванное доверие воровка уже не вернет.