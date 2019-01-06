В Ростовской области во время Рождественских богослужений будут дежурить более 400 спасателей

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:14:57+03:00

Сотрудники МЧС будут дежурить в храмах Ростовской области. Фото: ГУ МЧС России по РО.

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Спасатели Ростовской области распространили официальное сообщение в связи с Рождественскими богослужениями. В ночь с 6 на 7 января во всех церквях и храмах будут дежурить специалисты по безопасности - сотрудники регионального МЧС, а также представители казачьих дружин.

- Для обеспечения безопасности при проведении праздника Рождества Христова с настоятелями и служителями заблаговременно были проведены противопожарные инструктажи и проверки работоспособности технических средств обеспечения безопасности, - говорится в сообщении.

Под охрану взяты 270 культовых сооружений, где пройдут богослужения, для этого привлечено более 400 сотрудников МЧС, в том числе около 140 инспекторов государственного пожарного надзора.

Одновременно готовы выехать в любую минуту на место происшествия более 6,5 тысяч человек.