В Ростовской области умерла известный журналист и правозащитник Елена Надтока
Печальная новость пришла из Новочеркасска. Скоропостижно ушла из жизни Елена Надтока - редактор газеты, писатель, общественный деятель, правозащитник.
- Настоящий профессионал, талантливый организатор, обаятельный и добрый человек, Елена Надтока была заслуженно любима многочисленными читателями и коллегами, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Городской Думы города Новочеркасска. - Это большая потеря.
Елена Михайловна была профессионалом и человеком с выдающимися личными качествами.
- Она была разной и разноплановой, - написала на своей странице в соцсети заместитель председателя отделения СЖР в Ростовской области Оксана Аксенова. - Как больно, что была. Известие вызвало шок и перед глазами проскочила целая жизнь...
«Комсомольская правда-Ростов» выражает соболезнования родным и близким Елены Михайловны.