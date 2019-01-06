В Ростовской области умерла известный журналист и правозащитник Елена Надтока

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:36:34+03:00

Елена Надтока посвятила жизнь работе в СМИ и общественной деятельности. Фото: nduma.ru

Всю жизнь она посвятила помощи другим

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Печальная новость пришла из Новочеркасска. Скоропостижно ушла из жизни Елена Надтока - редактор газеты, писатель, общественный деятель, правозащитник.

- Настоящий профессионал, талантливый организатор, обаятельный и добрый человек, Елена Надтока была заслуженно любима многочисленными читателями и коллегами, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Городской Думы города Новочеркасска. - Это большая потеря.

Елена Михайловна была профессионалом и человеком с выдающимися личными качествами.

- Она была разной и разноплановой, - написала на своей странице в соцсети заместитель председателя отделения СЖР в Ростовской области Оксана Аксенова. - Как больно, что была. Известие вызвало шок и перед глазами проскочила целая жизнь...

«Комсомольская правда-Ростов» выражает соболезнования родным и близким Елены Михайловны.