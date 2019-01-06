2019-01-06T13:53:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сова напугала жительницу многоэтажки, появившись за окном

В социальных сетях опубликовали снимок пернатой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: соцсети
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В социальных сетях активно обсуждают снимок, который опубликовали в одной из групп Левенцовского района.

- Вот такой гость побывал у жительницы Левенцовки, - написали в паблике. - Сова в городе, да ещё за окном.

Ироничные комментарии не заставили себя ждать. Кто-то предупредил, что «это из Хогвартса», кто-то предложил радоваться - «главное, ведь не белка». Некоторые вспомнили примету - «сова прилетела в дом – к добрым вестям». Нашлись и знатоки, которые сообщили, что раньше даже орланы залетали в жилые районы, но теперь в донской столице другая экология, которая отпугивает пернатых и хвостатых.

- Было время... зимой на пустыре "иностранных" кварталов охотники зайцев гоняли, да петли ставили, - прокомментировал один из участников дискуссии (авторские орфография и пунктуация сохранены).

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