2019-01-06T13:03:11+03:00
Происшествия

Поссорились у кафе: в Ростовской области задержали мужчину, который отобрал кошелек у прохожего

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Семикаракорском районе задержали местного жителя, которого считают причастным к преступлению. Как сообщили в правоохранительных органах, сначала к ним обратился мужчина с заявлением о грабеже.

Как оказалось, молодые люди встретились около кафе, где между ними произошел конфликт, который закончился похищением кошелька (там было 11 тысяч рублей).

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 18-летнего гражданина, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские квалифицировали произошедшее как грабеж, с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана в суде, молодому человеку грозят обязательные работы (до 480 часов), ограничение свободы и даже отбывание в колонии в течение четырех лет. А главное доказательство его вины — кошелек — уже вернули хозяину.

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