Супруга Дмитрия Тарасова намекнула на второго ребенка

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:40:34+03:00

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В семье футболиста Дмитрия Тарасова и красавицы из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко наступил волшебный момент. Несмотря на злобные комментарии поклонников Ольги Бузовой, которые никак не могут простить футболисту его развод, влюбленные стали более откровенными со своими поклонниками.

Они активно делятся на страницах в социальных сетях счастливыми моментами своей жизни. То карточку с отдыха опубликуют, то снимок в кругу родных, то покажут уже такую большую дочь Милану. Незадолго до Рождества Анастасия намекнула, что семья может стать больше.

kostenko.94 И ты мой главный парадокс и итог Этой жизни, что мне только дал Бог. @tarasov23 #familygoals #ilovemylife

- И знаете что? Мне тут телефон выдал воспоминания, где у меня животик, - написала Анастасия на своей странице в инстаграме. - Все же это прекрасное время, хоть и всю Беременность переживаешь за малыша, как он и тд... Судя по тому, как Милаше нравятся дети, она готова стать старшей сестренкой...

Комментарии не заставили себя ждать. Кто-то ерничал, а кто-то порадовался за семью футболиста (далее авторские орфография и пунктуация сохранены): «На здоровье, как говорится », «Вы очень красивая семья», «Вау, круто!», «Сынишку надо», «Дети - самое главное в жизни», «Красивая пара, побольше Вам детишек. И злюк много от зависти. Очень рада за вас и счастлива».