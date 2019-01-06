2019-01-06T14:45:54+03:00
Общество

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась, как получила сильные ожоги в новогоднюю ночь

Красавица и певицы призвала поклонников строго соблюдать правила обращения с пиротехникой
Ольга КУПОРОВА
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Татьяна Котова сильно пострадала в новогоднюю ночь. Фото: kottova/instagramТатьяна Котова сильно пострадала в новогоднюю ночь. Фото: kottova/instagram
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Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова, которая в Новый год сильно травмировала руки, поспешила поделиться подробностями. Как написала певица на своей странице в социальных сетях, все из-за того, что слишком много сплетен и версий вокруг этого происшествия.

- Я крепко держала четыре свечи у основания, как положено (сама их боюсь), с другой стороны их поджигал мой племянник (ребенку сами знаете все интересно), - призналась певица в сторис. - Долго не получалось, но он их зажег! И сразу до основания, где были мои руки! Я не успела подумать даже! За секунду!

Татьяна Котова призвала поклонников не повторять ее ошибок, даже дала несколько советов - держать по одной штуке в руке, зажигать только в перчатках, держать огни у самого основания.

Бенгальские свечи оставили серьезные ожоги на пальцах звезды. Стоп-кадры из видео Татьяны Котовой в instagram.

Бенгальские свечи оставили серьезные ожоги на пальцах звезды. Стоп-кадры из видео Татьяны Котовой в instagram.

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