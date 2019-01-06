Хотят защитить дороги: в Ростовской области установят пять пунктов весогабаритного контроля

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:02:38+03:00

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В Ростовской области появится пять дополнительных пунктов автоматического контроля перевозимого груза. Их оборудуют на трассах регионального значения. В частности, два - в рамках работ по реконструкции участка трассы Ростов-на-Дону - Семикарокорск - Волгодонск (Аксайский район), а также капремонта дороги Азов – Александровка - Староминская. Еще три поста должны появиться на трассах Ростов-Ставрополь, Константиновск-Тацинский, а также на подъезде от М-4 «Дон» к аэропорту «Платов».

По данным правительства Ростовской области, в общей сложности для сохранности дорожного покрытия на Дону планируется оборудовать 15 постов автоматического весогабаритного контроля (АСВГК). Общая стоимость реализации этого проекта – порядка 1 млрд рублей.

- В большинстве своем региональная дорожная сеть была сформирована в 60-70-е годы прошлого века, она не приспособлена под современные нагрузки. Между тем объем перевозимых грузов с каждым годом возрастает, это наиболее очевидно на дорогах, ведущих к нашим портам и элеваторам, - пояснил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.