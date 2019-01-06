В Ростове-на-Дону на Рождество общественный транспорт будет работать до трех утра

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:21:13+03:00

В Ростове общественный транспорт будет ходить до трех утра 7 января Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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Администрация Ростова-на-Дону сообщила о продлении работы общественного транспорта на Рождество до трех часов ночи 7 января.

По улицам будут курсировать 65 единиц общественного транспорта — двадцать пять автобусов большой вместимости, тридцать пять маршрутных такси, два троллейбуса и три трамвая. Интервал движения может составлять 40 минут, потому жителей просят использовать мобильные приложения для отслеживания транспорта.

- Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий, 7 января с 14:00 до 22:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Большая Садовая на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский, - добавляют в администрации города.