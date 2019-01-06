2019-01-06T17:55:28+03:00
Происшествия

Житель Азовского района украл два ковра и микроволновку

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту кражи возбуждено уголовное дело.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Азовском районе задержали 40-летнего жителя поселка Новополтавский, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, он обокрал землячку.

- В дежурную часть обратилась женщина, которая пояснила, что длительное время отсутствовала дома, а когда вернулась, то обнаружила пропажу, - рассказали в правоохранительных органах.

Неизвестный украл ковры и микроволновку. Полицейские, проведя оперативно-разыскные мероприятия, вышли на след подозреваемого.

- Он проник в дом, отжав монтировкой окно, - добавили в полиции. - Похищенное продал своему знакомому, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело (ему грозит до пяти лет лишения свободы), а украденное, кстати, нашли. Ковры и микроволновку уже вернули законной владелице.

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