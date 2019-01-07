В тренерском штабе ФК «Ростов» произошли изменения

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:09:29+03:00

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Михаил Осинов вошел в тренерский штаб Валерия Карпина. Как сообщила пресс-служба ФК «Ростов», он уже прибыл на сбор в Турцию.

- Здесь он будет помогать Валерию Карпину в основной команде, - говорится в официальном сообщении. - Руководить сборами молодежной команды в Абрау-Дюрсо будет Александр Маслов.

Напомним, команда сейчас находится в Белек на первом учебно-тренировочном сборе. Сюда же приглашен ряд игроков молодежного состава: Михаил Осинов, Максим Сухомлинов, Игорь Волков, Александр Гулевский. Также в расположении команды находятся несколько футболистов на просмотре.