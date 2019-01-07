2019-01-07T11:03:50+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону на маршруте № 45 пассажиров возит Дед Мороз

Ростовчане благодарят водителя за хорошее настроение
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водитель автобуса, который курсирует по маршруту № 45, порадовал жителей новогодним настроением. Об этом рассказал один из пассажиров, выложив снимок в социальных сетях.

- Салон украшен, а на месте водителя Дедушка Мороз? Все для хорошего настроения пассажиров, - написал автор.

rostov.don.61rostov.don.61
45 маршрут порадовал! Салон украшен, а на месте водителя Дедушка Мороз Все для хорошего настроения пассажиров
807 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Пост в паблике собрал уже большое количество лайков и добрых комментариев. Жители благодарят водителя, который с теплотой относится к людям (авторские орфография и пунктуация сохранены): «С ним прокатилась, супер дед мороз», «Так я же его знаю», «Дед меняет свои сани слишком часто», «Мировой дядька! Классный водитель, добрый человек! Часто с ним ездим».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе Алексеево-Лозовском построят детский сад на 80 мест
В центре Ростова-на-Дону задержали мужчину, который разбил стекло иномарки и похитил сумку с деньгами
Снежные заносы: донские автоинспекторы призывают водителей воздержаться от поездок из-за метели
Сильный ветер и снегопад: в Ростовской области ожидают крепкие морозы
В тренерском штабе ФК «Ростов» произошли изменения
Житель Азовского района украл два ковра и микроволновку
В Ростове-на-Дону на Рождество общественный транспорт будет работать до трех утра
Хотят защитить дороги: в Ростовской области установят пять пунктов весогабаритного контроля
В Ростовской области более 100 управляющих компаний лишат лицензии
Ух ты, девочка будет?! Поклонники восхищены Викторией Лопыревой, которая скоро станет мамой
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась, как получила сильные ожоги в новогоднюю ночь
Супруга Дмитрия Тарасова намекнула на второго ребенка
Поссорились у кафе: в Ростовской области задержали мужчину, который отобрал кошелек у прохожего
В Ростове-на-Дону сова напугала жительницу многоэтажки, появившись за окном