Соцсети: в Ростове-на-Дону на маршруте № 45 пассажиров возит Дед Мороз

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:03:50+03:00

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Водитель автобуса, который курсирует по маршруту № 45, порадовал жителей новогодним настроением. Об этом рассказал один из пассажиров, выложив снимок в социальных сетях.

- Салон украшен, а на месте водителя Дедушка Мороз? Все для хорошего настроения пассажиров, - написал автор.

rostov.don.61 45 маршрут порадовал! Салон украшен, а на месте водителя Дедушка Мороз Все для хорошего настроения пассажиров

Пост в паблике собрал уже большое количество лайков и добрых комментариев. Жители благодарят водителя, который с теплотой относится к людям (авторские орфография и пунктуация сохранены): «С ним прокатилась, супер дед мороз», «Так я же его знаю», «Дед меняет свои сани слишком часто», «Мировой дядька! Классный водитель, добрый человек! Часто с ним ездим».