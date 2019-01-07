Соцсети: в Ростове-на-Дону на маршруте № 45 пассажиров возит Дед Мороз
Водитель автобуса, который курсирует по маршруту № 45, порадовал жителей новогодним настроением. Об этом рассказал один из пассажиров, выложив снимок в социальных сетях.
- Салон украшен, а на месте водителя Дедушка Мороз? Все для хорошего настроения пассажиров, - написал автор.
Пост в паблике собрал уже большое количество лайков и добрых комментариев. Жители благодарят водителя, который с теплотой относится к людям (авторские орфография и пунктуация сохранены): «С ним прокатилась, супер дед мороз», «Так я же его знаю», «Дед меняет свои сани слишком часто», «Мировой дядька! Классный водитель, добрый человек! Часто с ним ездим».