2019-01-07T13:35:58+03:00
Общество

Снежные заносы: донские автоинспекторы призывают водителей воздержаться от поездок из-за метели

Синоптики прогнозируют изморозь и туман
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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Донские автоинспекторы сообщили о сложной ситуации на дорогах. Они обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть осторожнее. Причина - ухудшение погоды из-за снегопада.

- На территории региона ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, - поясняют в пресс-службе ведомства. - Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, по возможности, отказаться от дальних поездок.

Автоинспекторы также просят родителей контролировать поведение детей вне дома, напоминать правила безопасного перехода проезжей части (остановиться, осмотреться, убедиться в безопасности).

Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Ростовскую область пришли крепкие морозы, на севере температура воздуха понизится до - 16 С, на юге потеплее - 2 С.

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