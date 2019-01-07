2019-01-07T11:01:43+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону задержали мужчину, который разбил стекло иномарки и похитил сумку с деньгами

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж. Известно, что он ранее судим за различные преступления, а попался после того, как разбил стекло иномарки.

- В полицию поступило заявление от местного жителя, в котором он пояснил, что из его припаркованного автомобиля «Ниссан» украли сумку с личными вещами и деньгами на общую сумму около 20 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого. Он признался, что, увидев сумку на заднем сидении, разбил стекло и забрал вещи. Украденное фигурант продал, а деньги потратил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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