2019-01-07T11:12:21+03:00
Общество

В селе Алексеево-Лозовском построят детский сад на 80 мест

Проект уже получил положительное заключение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области на один детский садик станет больше. Как сообщило правительство донского региона, в селе Алексеево-Лозовском построят детский сад. Проект уже получил положительное заключение по итогам проведения экспертизы документации и результатов инженерных изысканий.

- Это будет двухэтажное здание, - рассказал руководитель учреждения «Государственная экспертиза проектов» Алексей Бондарев.Алексей Бондарев. - Предусмотрены групповые ячейки для детей разного возраста (от 2 месяцев).

Предусмотрены спортивный и музыкальные залы, лифты, а также оборудование. В частности, для старших дошколят установят интерактивную доску со встроенным проектором. Они смогут учиться работать, соответственно, с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами.

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