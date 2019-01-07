2019-01-07T14:07:08+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок

На месте работают автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростовской области произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в донской автоинспекции, ДТП случилось на федеральной трассе «Дон». По предварительным данным, 60-летний водитель Santa Fe не справился с управлением, допустив столкновение с Рeugeot.

- В больницу были доставлены четыре человека: два пассажира автомобиля Santa fe, а также два пассажира автомобиля Peugeot, в том числе двенадцатилетняя девочка, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

Автоинспекторы работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства аварии.

Напомним, ранее спасатели и сотрудники ДПС предупредили об ухудшении дорожных условий в связи с изменением погоды. На трассах сложная ситуация из-за метели и сильного ветра.

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