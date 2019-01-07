На трассе «Дон» ограничили движение автобусов из-за метели

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:52:05+03:00

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Донские автоинспекторы распространили официальное сообщение об ограничении движения общественного транспорта на трассе «Дон». Речь идет об участке от города Шахты до Новочеркасска (с 1000 по 1038 километр). Причина — сильный ветер и снегопад. Ограничение объявлено 7 января с 15:00, время снятия зависит от непогоды.

- Призываем участников дорожного движения учитывать данные ограничения, а также быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и, по возможности, советует воздержаться от дальних поездок, - говорят в автоинспекции.

Ранее спасатели сообщили о том, что начали патрулировать дороги Ростовской области. В настоящее время все подразделения работают в режиме повышенной готовности.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.