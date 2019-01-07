Ух ты! Супруга Дмитрия Тарасова показала новогоднюю идиллию

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:21:57+03:00

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Как должна выглядеть идеальная новогодняя карточка счастливой семьи? Правильно: влюбленные супруги, ребенок, собака и елка, под которыми лежат красивые коробочки явно с подарками! Именно такую фотографию опубликовала красавица и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на своей странице в инстаграм.

За час с небольшим снимок собрал почти три десятка лайков и комментариев, правда, не все обрадовались за Тарасовых, которые в последнее время стали более откровенными с фанатами.

Нашлись зубоскалы, которые сразу стали вспоминать, что на "чужом горе счастья не построишь", намекая на брошенную два года назад Ольгу Бузову. Некоторые увидели, что "Димка лысеет", кто-то интересовался как собаку заставили смотреть в кадр. Объективности ради стоит отметить, что добрых пожеланий было достаточно. Молодой семье советовали не затягивать с рождением следующих детей, жить в согласии и любить друг друга, ну и поменьше показывать ребенка, мол, "смелый шаг, учитывая, что часто родители стараются подольше скрывать детей от чужих глаз, а Миланочка такая маленькая, могут и сглазить".

kostenko.94 Поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником - Рождеством!

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

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