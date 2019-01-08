2019-01-08T08:39:48+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» при столкновении легковушки и грузовика погибла женщина

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: Владимир АБРАШИН
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В понедельник, 7 января, в Ростовской области в аварии погибла 39-летняя женщина. По предварительным данным, на трассе «Дон» столкнулись ВАЗ-2112 и МАЗ, удар был такой силы, что легковушка буквально залетела под прицеп другого грузовика. До приезда скорой скончалась женщина, которая была пассажиркой, водитель выжил, но в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

- По факту аварии начата проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Эта авария стала причиной большой пробки, которая образовалась на трассе между городами Шахты и Новочеркасск. По словам очевидцев, затор растянулся на десять километров.

Напомним, на этом участке трассы "Дон" автоинспекторы ограничили движения для пассажирского транспорта, причина - сложные погодные условия из-за снегопада. На данный момент ограничение уже снято.

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22:15 На М4 Дон огромная пробка, начинается от Платова и дальше Шахт! По возможности не выезжайте из города в этом направлении.
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