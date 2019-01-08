На трассе «Дон» в Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за снегопада

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:38:30+03:00

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Госавтоинспекция Ростовской области сообщила о снятии ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на М-4 «Дон». Пассажирские автобусы смогли продолжить движение в полночь 8 января.

Напомним, запрет был объявлен из-за сложных погодных условий. Ограничение действовало на

участке автодороги М-4 «Дон» с 1000 (город Шахты) по 1038 километр (Новочеркасск) в течение девяти часов, пока не прекратилась сильная метель.

Несмотря на это, ситуация остается сложной. Автоинспекторы просят водителей воздержаться от поездок, а если это невозможно, то строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не совершать резких маневров.