На трассе «Дон» в Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за снегопада
Госавтоинспекция Ростовской области сообщила о снятии ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на М-4 «Дон». Пассажирские автобусы смогли продолжить движение в полночь 8 января.
Напомним, запрет был объявлен из-за сложных погодных условий. Ограничение действовало на
участке автодороги М-4 «Дон» с 1000 (город Шахты) по 1038 километр (Новочеркасск) в течение девяти часов, пока не прекратилась сильная метель.
Несмотря на это, ситуация остается сложной. Автоинспекторы просят водителей воздержаться от поездок, а если это невозможно, то строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не совершать резких маневров.