2019-01-08T11:08:10+03:00
Общество

В Ростовскую область пришли аномальные морозы

Синоптики прогнозируют сильный ветер
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вслед за сильным снегопадом, который накануне, 7 января, стал причиной нескольких аварий и происшествий, в Ростовскую область пришли аномальные морозы. По данным спасателей, которые ссылаются на синоптиков, ожидается похолодание до - 21 С. Это на севере донского региона, на юге будет значительно теплее - 1 С.

- В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ночью и утром местами метель, - говорится в официальной информации.

Жителей просят быть осторожнее на дорогах, переходить по зебре только убедившись в том, что все машины остановились, а водителям рекомендуют на совершать резких маневров и держать дистанцию, так как сохраняется гололедица.

- Необходимо быть внимательными при управлении транспортными средствами и, по возможности, воздержаться от дальних поездок, - добавляют инспекторы донского УГИБДД.

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