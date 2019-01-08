В Ростовскую область пришли аномальные морозы
Вслед за сильным снегопадом, который накануне, 7 января, стал причиной нескольких аварий и происшествий, в Ростовскую область пришли аномальные морозы. По данным спасателей, которые ссылаются на синоптиков, ожидается похолодание до - 21 С. Это на севере донского региона, на юге будет значительно теплее - 1 С.
- В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ночью и утром местами метель, - говорится в официальной информации.
Жителей просят быть осторожнее на дорогах, переходить по зебре только убедившись в том, что все машины остановились, а водителям рекомендуют на совершать резких маневров и держать дистанцию, так как сохраняется гололедица.
- Необходимо быть внимательными при управлении транспортными средствами и, по возможности, воздержаться от дальних поездок, - добавляют инспекторы донского УГИБДД.