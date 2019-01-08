Под Ростовом в пожаре погибли три человека

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:23:21+03:00

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Сообщение о возгорании в Койсуге (Азовский район) поступила около двух часов ночи 8 января. На улице Сальской загорелось строение, которое считалось бесхозным. Когда на место прибыли первые спасатели, они справились с огнем достаточно быстро - за 20 минут.

- Площадь пожара составила десять квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть погибшие - 2 мужчин и женщина, их личности устанавливаются.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают дознаватели госпожнадзора.

Напомним, перед Новым годом в Шахтах в огне погибла семья - две женщины и двое детей. Известно, что три года назад частный дом, где они жили, был отрезан от газа, комнаты обогревали с помощью электричества.