Следком: по факту гибели трех человек во время пожара в Азовском районе началась проверка

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:43:50+03:00

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Региональный следком сообщил о начале проверки по факту гибели трех человек при пожаре в Азовском районе. Ночью 8 января сгорела самодельная деревянная постройка, в которой жили люди (неофициально - приехали работать в теплице, обогревались кустарным прибором). Личности мужчин пока не установлены, не исключено, что это бомжи.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертных исследований, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере лишения жизни не установлено.

Напомним, ранее поступала информация о том, что погибли двое мужчин и женщина.