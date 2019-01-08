В Ростовской области спасатели вызволили из снежных заторов почти 400 человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:16:18+03:00

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Накануне, 7 января, во время сильной метели на дорогах Ростовской области застряли десятки машин. Как сообщили донские спасатели, в общей сложности они вызволили из снежных заносов 155 автомобилей, в которых находились 366 взрослых и 18 детей. Кому-то помогли вытолкнуть машину, кого-то тянули тросом. В одном случае, когда в застрявшем автомобиле была молодая мама с грудным ребенком, спасатели отвезли ее к родственникам, пока авто вытаскивали из снежного плена.

В настоящее время все аварийно-спасательные службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности. В случае ЧП просят звонить по телефону «112».

Напомним, накануне на базе ГУ МЧС России по Ростовской области был развернут межведомственный оперативный штаб. Специалистами осуществлялся мониторинг за состоянием и пропускным режимом автодорог, в режиме реального времени отслеживали изменения погодных условий и оперативной обстановки.