Жительница Ростова-на-Дону обманула на 140 тысяч рублей мужчину, с которым переписывалась на сайте знакомств

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:13:50+03:00

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Сотрудники полиции Пролетарского района задержали 48-летнюю ростовчанку, которую подозревают в мошенничестве.

Как рассказал потерпевший, обратившись с заявлением в правоохранительные органы, он познакомился с ней на сайте, где между ними завязалась переписка. Через некоторое время новая подруга заявила, что готова оказать содействие в получение кредита, за что попросила предоплату - 140 тысяч рублей. Подробности обмана полицейские не раскрывают, чтобы схемой не воспользовались другие, лишь поясняют, что после получения денег женщина перестала отвечать на электронные письма. Поняв, что его обвели вокруг пальца, ростовчанин обратился к стражам порядка.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 48-летнюю гражданку, - пояснили в ГУ МВД России по РО. - Как оказалось, полученные деньги фигурантка потратила на собственные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка не исключают, что она может быть причастной к обману и других жителей региона.