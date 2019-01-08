В Ростове-на-Дону потушили пожар в недостроенном отеле Sheraton на Сиверса

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:27:28+03:00

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В центре Ростова-на-Дону потушили пожар у недостроенного отеля Sheraton. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:34, на место выехали пять расчетов, но дополнительным силам был дан отбой, так как огонь удалось быстро потушить.

- Площадь возгорания составила пять квадратных метров, - пояснили в региональном МЧС. - Во время происшествия никто не пострадал.

В социальных сетях уже появились снимки пожара. Судя по ним, было сильное задымление.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в Азовском районе во время пожара в самодельной постройке погибли три человека. По предварительным данным, это бездомные, которые приехали работать в теплице. Они использовали кустарный обогреватель. По факту случившегося уже начата проверка, личности погибших пока не установлены. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.