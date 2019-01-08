В Ростове-на-Дону выявлен свиной и гонконгский грипп

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:48:11+03:00

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В Ростовской области обнаружен свиной и гонконгский грипп, но речи о вспышке не идет. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 31 декабря по 5 января зарегистрировано более 6,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ (это значительно ниже эпидемического порога).

- По результатам исследований клинического материала на первой неделе 2019 года вирус гриппа определен в 12 случаях: А (Н1N1)pnd 2009 у 9 человек, А (Н3N2) у трех, - пояснили санитарные врачи.

Напомним, H1N1 - наиболее распространенный вирус гриппа, является причиной наиболее масштабных эпидемий, его еще называют свиным (может заразиться как человек, так и животное). Второй вирус называют гонконгским, он тоже достаточно опасный, потому что нарушает работу сердца, нервной, эндокринной, дыхательной системы. Осложнения возникают, если организм человека ослаблен и не может противостоять вирусу.