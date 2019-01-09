2019-01-09T09:33:01+03:00
Происшествия

У жителя Ростовской области нашли крупную партию «травки»

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Веселовском районе под следствием оказался 42-летний местный житель, которого подозревают в приобретении и хранении наркотиков. Как сообщили в правоохранительных органах, изначально к ним поступила оперативная информация о возможной причастности мужчины к преступлению. Было решено провести обыск в доме, где он проживал. Поиски дали результат.

- Были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Экспертиза подтвердила, что изъятое – каннабис (марихуана), массой более 400 граммов.

Мужчина отрицать не стал. Он заявил, что хранил «травку» не для продажи, а для для собственного употребления. Теперь он фигурант уголовного дела, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ВНИМАНИЕ!

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков, работает круглосуточный анонимный телефон: 8 (863) 249-34-44, а также электронная почта ukon61ro@mvd.ru.

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