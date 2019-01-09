2019-01-09T09:44:08+03:00
Происшествия

При пожаре на даче в Аксайском районе погиб пенсионер

Инспекторы пожарнадзора установили предварительную причину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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Во вторник, 8 января, в Аксайском районе погиб пенсионер. Как сообщили в региональной службе МЧС, информация о возгорании в хуторе Киров поступила в 12:01. Очевидцы попросили приехать как можно быстрее на территорию местного садоводческого товарищества, где загорелась дача. На место выехали два расчета спасателей.

- Ликвидировать возгорания удалось в 12:22, - рассказали в ГУ МЧС России по РО. - Площадь пожара составила 32 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стала нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе. Личность погибшего уже установлена, это хозяин дома 1950 года рождения.

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