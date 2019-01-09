2019-01-09T10:32:53+03:00
Общество

Соцсети: жители Ростова-на-Дону построили снежный домик для котика

Милая фотография облетела городские паблики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В социальных сетях активно обсуждают снимок, который облетел, пожалуй, все городские паблики. Неизвестный вылепил из снега домик в виде забавного котика. Умиление вызвало не только сооружение, но и хвостатый, которого запустили внутрь.

- Заказчик доволен, - говорится в подписи к снимку.

Комментарии не заставили себя ждать. Ростовчане благодарят автора за отличную работу, которая вызвала столько положительных эмоций. Стоит отметить, что в новогодние праздники многие жители лепили различных снеговиков, хвастаясь творениями в социальных сетях. Благо, количество снега пока еще позволяет.

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Заказчик доволен)
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