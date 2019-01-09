2019-01-09T10:38:38+03:00
Общество

«Царский профиль!»: подписчики восхищены портретом пловчихи Юлии Ефимовой

Фото собрало больше десяти тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Цветное и черно-белое Фото набрали больше десяти тысяч лайков. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Цветное и черно-белое Фото набрали больше десяти тысяч лайков. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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В Инстаграм лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой разгорелись нешуточные страсти. Виной тому фотография, которую опубликовала спортсменка. Похоже, Юлия всерьез увлеклась моделлингом: в последнее время на ее страничке появляется все больше профессиональных фото. Вот и ее свежая работа - художественный портрет.

На этот раз уроженка города Волгодонска Ростовской области предложила болельщимкам выбрать лучший по их мнению снимок - в цветом или черно-белом варианте. В итоге, обе работы в сумме набрали больше десяти тысяч лайков. Но большинству все же понравилось фото в цвете.

А в числе комментариев: «Юль, ты как всегда на высоте», «Царский профиль!», «Только цвет! Тени супер, строговато, но красива очень!», «Правильные черты лица!! Очень красиво!!!», «Комсомолка, спортсменка - да и просто красивая Девушка!!!» и «Мечта!».

pryanya93pryanya93
Sweet dreams
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