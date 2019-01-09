2019-01-09T11:45:16+03:00
Общество

Супруги Тарасовы порадовали поклонников семейным фото в бассейне

Пара поделилась тем, как провела праздники
ГОШЕВ Игорь
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Пара поделилась с подписчиками тем, как провела зимние праздники. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Пара поделилась с подписчиками тем, как провела зимние праздники. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
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Совместной фотографией с супругой и маленькой дочкой, сделанной в бассейне, порадовал поклонников футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Спортсмен - год назад женился на уроженке Ростовской области Анастасии Костенко и летом у них родилась дочь. Не так давно супруги вернулись из отпуска, который провели вместе с мамами на Мальдивах. Но, похоже, сами зимние каникулы у них прошли в Москве.

- Классно провели время дома: поплавали в бассейне и попарились, - подписал Дмитрий фото, на котором обнимает жену и дочку. - Еще я очень люблю восстанавливаться в бочке со льдом. А вы любите закаляться?

Поклонники спортсмена живо отреагировали на увиденное.

- Здорово, и у меня дома тоже есть бассейн - это очень кайфово, - написал в комментариях один из подписчиков.

- А у меня тоже бассейн дома, купаюсь и парюсь в бане каждый день. Хочешь покажу как? - спросил тут же, но другой Интернет-пользователь.

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Классно провели время дома: поплавали в бассейне и попарились.
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Но большинство все же восхищаются семейной идиллией Дмитрия и его третьей супруги: «Очень красивая дочка! Вы молодцы, у вас уют в доме чувствуется, тепло, это не описать словами!».

Пост набрал больше 53 тысяч лайков.

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