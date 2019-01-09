В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии рассказали о субсидиях на оплату коммунальных услуг

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:11:37+03:00

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В ближайшие дни в Ростове-на-Дону заработает горячая линия, позвонив на которую можно будет узнать о субсидиях на оплату коммунальных услуг.

Известно, что ее проведу специалисты министерства труда и социального развития Ростовской области. У телефона они будут дежурить в пятницу, 11 января, отведенное на вопросы жителей время - с 14:00 до 16:00. Позвонив по указанному ниже номеру, можно будет узнать о том, каков размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в регионе, кому она полагается, где и как ее можно получать, а также какие документы нужны, чтобы ее оформить.

В самом министерстве пояснили, что субсидия предоставляется тем, у кого расходы на оплату коммуналки в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расходов на эти цели - 20 процентов совокупного дохода семьи.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.