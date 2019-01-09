«Платье не застегивается!»: Звезда Playboy Мария Лиман собралась худеть после новогодних праздников
Звезда Playboy Мария Лиман посетовала, что для нее бесследно не прошли новогодние праздники. Красавица поделилась с подписчиками фото, на котором стоит в расстегнутом платье. Из него кокетливо выпирают прелести красавицы.
- Маленькое красное платье все же не застегивается, - написала она в своем Инстаграм. - Завтра на спорт.
Но подписчики решили, что Мария скорее всего просто кокетничает: «ТЫ просто красавица!!!!!», «Не надо на спорт и так хорошо», «Секс провокатор» и «Ну это издевательство такие шик фотки выкладывать».
Пост Марии набрал более 21 тысячи лайков.
Напомним, Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Красавица стала мегапопулярной после того, как появилась в календаре одного из известных мужских журналов, после этого красотка стала активно вести свой микроблок и сниматься в сериалах.