2019-01-09T13:02:40+03:00
Общество

«Платье не застегивается!»: Звезда Playboy Мария Лиман собралась худеть после новогодних праздников

И пообещала заняться спортом
ГОШЕВ Игорь
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Звезда Playboy Мария Лиман посетовала, что для нее бесследно не прошли новогодние праздники.Звезда Playboy Мария Лиман посетовала, что для нее бесследно не прошли новогодние праздники.
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Звезда Playboy Мария Лиман посетовала, что для нее бесследно не прошли новогодние праздники. Красавица поделилась с подписчиками фото, на котором стоит в расстегнутом платье. Из него кокетливо выпирают прелести красавицы.

- Маленькое красное платье все же не застегивается, - написала она в своем Инстаграм. - Завтра на спорт.

Но подписчики решили, что Мария скорее всего просто кокетничает: «ТЫ просто красавица!!!!!», «Не надо на спорт и так хорошо», «Секс провокатор» и «Ну это издевательство такие шик фотки выкладывать».

liman_marialiman_maria
Маленькое красное платье все же не застегивается P.S. Завтра на спорт
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Пост Марии набрал более 21 тысячи лайков.

Напомним, Мария Лиман из Ростова-на-Дону. Красавица стала мегапопулярной после того, как появилась в календаре одного из известных мужских журналов, после этого красотка стала активно вести свой микроблок и сниматься в сериалах.

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