В Неклиновском районе погиб 17-летний подросток, который катался, зацепившись на тросе к автомобилю

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:03:55+03:00

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Во вторник, 8 января, в Неклиновском районе погиб 17-летний подросток. Как сообщили в донской автоинспекции, он катался, прицепившись к машине друга.

- 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, привязав буксировочным тросом металлический лист к автомобилю, перевозил на нем своего 17-летненего приятеля, - рассказали в ведомстве. - В процессе движения несовершеннолетний не удержался, упал в кювет.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Школьник скончался до приезда скорой.

В связи с трагедией автоинспекторы распространили официальное предупреждение о том, что запрещено кататься на санках и других приспособлениях, прикрепленных к транспортным средствам. За нарушение водителю может грозить штраф (800 рублей), а в случае гибели человека и уголовная ответственность.