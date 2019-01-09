2019-01-09T16:04:45+03:00
Общество

Участок трассы «Дон» в районе нового аэропорта Ростова станет платным

Перед этим его планирует реконструировать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Еще один участок трассы «Дон» станет платным. «Автодор» запланировал реконструкцию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» с 1024-го до 1036-го км (район аэропорта Платов). Если ничего не изменится, то работы будут завершены через три года. Заказчиком выступит госкорпорация, а вот исполнитель станет известен после проведения конкурса.

- Начальная (максимальная) цена договора – около 8,5 млрд рублей, в эту сумму также входит разработка рабочей документации и строительство временных зданий и сооружений, - пояснили в «Автодор». - Срок окончания реконструкции участка – 30 сентября 2021 года.

Этот участок станет платным. Напомним, год назад в Ростовской области открылся первый платный участок - от Азовского района до границы с Краснодарским краем.

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